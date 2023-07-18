На Закарпатті 22-річна дівчина народила у салоні автомобіля: не встигла добігти до лікарні

У Закарпатській області 22-річна дівчина народила немовля прямо в салоні свого автомобіля. Вони приїхала до лікарні, проте не встигла туди дійти, оскільки почались пологи.

Про це повідомили у "Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги" ЗОР.

Медики повідомили, що вони саме повертались із виклику. Раптово до них підбіг патрульний та повідомив, що біля входу до лікарні у салоні автомобіля народжує дівчина.

Фельдшер швидкої допомоги Євген Пашко одразу кинувся допомагати породіллі.

"Біжу, на ходу одягаю рукавички і бачу: біля входу у відділення екстреної медичної допомоги два авто - поліцейське і легковик "Опель-Комбо". В іномарці на задньому сидінні - породілля. Перекладати на ноші і транспортувати жінку не можна: немовля вже народжується… Зробив все, що потрібно в таких випадках, і на світ з’явилась здорова дівчинка", - розповів медик.

22-річна породілля народила здорову дівчинку. Маму разом із немовлям госпіталізували, вони добре почуваються.

Нагадаємо, у Закарпатській області 16-річна дівчина народила у кареті швидкої допомоги свою третю дитину. Медики наголошують, що ці пологи у неповнолітньої були складними.

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