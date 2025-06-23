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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Закарпатті 23-річна сутенерка продавала жінок до борделів Катару і Йорданії: деталі схеми

У Чопі 23-річна сутенерка вербувала жінок у сексуальне рабство до Катару і Йорданії.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затримана зловмисниця

Затримана зловмисниця / © Держприкордонслужба

У місті Чоп Закарпатської області викрили канал торгівлі людьми, який організувала 23-річна місцева мешканка.

Про це передає Держприкордонслужба.

Зловмисниця підшуковувала жінок, що мали життєві проблеми або скрутне матеріальне становище. Вона переправляла бідолашних через кордон з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Жертвам обіцяли високооплачувану «роботу» у країнах Близького та Середнього Сходу. Натомість, жінок мали «працевлаштувати» у борделях Катару і Йорданії.

Зокрема, оперативники задокументували факт незаконного переправлення з України до Чехії двох молодих жінок. Їх затримали у залізничному пункті пропуску «Чоп (Страж)» після проходження усіх видів контролю на виїзд за кордон. Якби не правоохоронці, українок чекала б сумна доля секс-рабинь.

Жительці Чопу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.149 КК України «Торгівля людьми». Їй було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави у розмірі 302 000 тисячі гривень. Тривають слідчі дії.

/ © Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

Нагадаємо, що у Львові викрили торгівку людьми, яка вербувала жінок у сексуальне рабство.

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