На Закарпатті 25-річний чоловік впав з купола церкви: смілива фельдшерка полізла на дах, щоб врятувати людину

На Закарпатті 25-річний чоловік впав з купола церкви: смілива фельдшерка полізла на дах, щоб врятувати людину

Чоловіка госпіталізували.

У с. Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області фельдшерка полізла на дах церкви, щоб врятувати життя 25-річному чоловіку, який під час ремонтних робіт зірвався із купола храму.

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Про це повідомили в пресслужбі екстреної медичної допомоги Закарпаття.

У селі під час ремонтних робіт із купола храму зірвався 25-річний робітник, він упав на дах церкви. На місце події викликали медиків. Проте, щоб добратись до пораненого, потрібно було або чекати на рятувальників, або підніматись вертикальними вузькими сходами, які ведуть на горище храму.

Фото: 103 Закарпаття

Фельдшерка Яна Шипович вирішила піднятись на дах, щоб врятувати життя пацієнту. Медикиня знеболила юнака, одягнула йому імобілізаційний корсет і дочекалася рятувальників ДСНС.

"Підніматися було дуже страшно, велика висота, сильний протяг, але я увесь час думала про те, що маю допомогти людині. І страх відступив", - розповіла Яна Шипович.

Потерпілого рятувальники спустили вниз. Чоловіка госпіталізували.

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