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На Закарпатті 26-річна жінка народила свою сьому дитину у авто швидкої допомоги

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Закарпатті 26-річна жінка народила свою сьому дитину у авто швидкої допомоги

Фото: pixabay.com

Медики мчали до породіллі через снігові замети.

Жителька гірського села Забрідь, що у Закарпатській області, народила свою сьому дитину в кареті швидкої допомоги. 

Про це повідомили медики "Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги" ЗОР. 

Медики розповіли, що часто вагітні затягують час із госпіталізацією, а тому вони працюють в екстремальних умовах. 9 лютого вони отримали виклик із гірського села Забрідь про те, що у жінки почалися пологи.  

Водій швидкої через кучугури снігу встиг добратись до села вчасно, щоб привезти 26-річну жінку до пологового. Проте дорогою лікар екстреної допомоги повідомив, що пологи доведеться приймати просто в автомобілі швидкої допомоги. Немовля народилося в транспортному засобі за кілька десятків метрів від медичного закладу. 

У 26-річної породіллі це вже сьома дитина. Новонародженого хлопчика та породіллю передали медикам пологового. 

Нагадаємо, сарненчанка Марія Губеня народила 18-ту дитину. Пологи приймали в Рівненському обласному перинатальному центрі. Дівчинку назвали Магдалиною. У новонародженої є чотири старші сестри і 13 братів

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Дата публікації
Перегляди
1242
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