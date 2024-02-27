На Закарпатті 27-річний чоловік за $2000 "купив" третю дитину, щоб виїхати за кордон

Чоловік зізнався, що придбав "документ" про народження третьої дитини в Інтернеті за 2 000 доларів.

У Закарпатській області на кордоні з Угорщиною затримали двох війсьовозобов'язаних українців, які намагалися виїхати за підробленими документами.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

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Один з них прямував автомобілем через пункт пропуску "Тиса", інший – потягом через пункт пропуску "Чоп (Дружба)".

27-річний пасажир мікроавтобуса намагався виїхати за межі України як багатодітний батько. Закарпатець разом з паспортом показав три свідоцтва про народження дітей. Втім, під час їх перевірки інспектори встановили, що одне зі свідоцтв містить ознаки підробки. Коли чоловік зрозумів, що його обман викрили, він зізнався, що придбав "документ" в Інтернеті за 2 000 доларів.

Підроблене свідоцтво про народження дитини / Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Інший ухилянт, 31-річний івано-франківець, прямував на виїзд потягом. Він показав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби. Обидва документи також виявилися фальшивками.

Підроблене посвідчення військовозобов’язаного

Обом чоловікам відмовили у пропуску через кордон. Їх затримали за спробу незаконного перетину держрубежу.

Окрім того, до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів".

Раніше повідомлялося, що на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який "купив" двох дітей у знайомого, щоб втекти з України.

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