На Закарпатті 51-річний чоловік відмовився від мобілізації, бо "має 7 дітей": чим усе закінчилось

На Закарпатті хотіли мобілізувати 51-річного чоловіка, проте він ухилився від військової служби. На суді чоловік стверджував, що є батьком 7 дітей.

Про це йдеться у вироку Берегівського райсуду Закарпатської області.

За даними суду, підозрюваним є уродженець Закарпаття із освітою 8 класів. У березні 2023 року ВЛК визнала його придатним до мобілізації. Чоловіку також дали повістку, проте він ухилився від мобілізації.

На суді житель Закарпаття провину заперечив. Він заявив, що має відстрочку від призову, оскільки є "біологічним батьком сімох дітей, троє з яких є неповнолітніми, перебувають на його утриманні та вихованні. Однак, у свідоцтвах про народження дітей запис про батька немає".

На суді співмешканка чоловіка підтвердила, що живе з підсудним без реєстрації шлюбу та він є батьком їхніх спільних дітей.

Суд отримав копії свідоцтва про народження неповнолітніх дітей, в яких батьком зазначений інший чоловік. А тому в суду немає доказів того, що говорить підсудний та його співмешканка.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Франківщині хотіли мобілізувати чоловіка із викривленими руками та хворобою хребта

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