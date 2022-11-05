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На Закарпатті батько-іноземець намагався викрасти та вивезти дитину з України

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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На Закарпатті батько-іноземець намагався викрасти та вивезти дитину з України

Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники завадили батькові незаконно вивезти дитину з України.

Прикордонники Чопського загону на Закарпатті у п'ятницю, 4 листопада, попередили незаконне вивезення дворічної дитини батьком-іноземцем, який викрав її у матері.   

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Жінка попередила прикордонників про факт можливої спроби вивезення спільної доньки за межі України батьком – громадянином Іраку. Вона повідомила, що іноземець викрав дитину та, ймовірно, намагатиметься виїхати разом з нею у невідомому напрямку. 

Чоловік прибув з дитиною до залізничного пункту пропуску "Чоп (Дружба)".  Він планував виїхати потягом до Угорщини. У ході перевірки документів було встановлено, що чоловік  дійсно вивозить дівчинку без дозволу матері.

На місце події викликали співробітників Нацполіції. Іноземець та дівчинка вибули з пункту пропуску у супроводі слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, у Польщі відчайдушна українка бігла три кілометри за потягом, в якому були її діти.

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Дата публікації
Перегляди
128
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