На Закарпатті батько та його товариш систематично ґвалтували малолітню доньку: моторошні подробиці

Двох чоловіків із Закарпаття засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування дівчинки.
Один із обвинувачених – 47-річний батько дитини, мешканець Тячівського району, інший – 27-річний його знайомий.
Про це повідомили в обласній прокуратурі Закарпатської області.
Прокурором у суді доведено, що потерпіла неодноразово піддавалась сексуальному насильству зі сторони обох чоловіків. Точно встановлено понад десяток фактів зґвалтування.
Під час розслідування також встановлено, що 27-річний житель Тячівщини ще й незаконно розповсюджував наявні в нього чужі інтимні світлини. Чоловік тимчасово переховувався у в горах. Там його та потерпілу виявили співробітники поліції.
Попри те, що обоє закарпатців повністю заперечували вину в інкримінованих їм злочинах, суд погодився з позицією прокурора та призначив найвищу міру покарання, яку передбачає законодавство за інкриміноване їм зґвалтування малолітньої, – 15 років позбавлення волі.
До вступу вироку в законну силу особи перебуватимуть під вартою.
Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці затримали 51-річного жителя Сумського району, який упродовж 9 років шантажував дівчинку та примушував до вступу в статевий зв'язок, а також зберігав порнографіче відео.
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