На Закарпатті батько та його товариш систематично ґвалтували малолітню доньку: моторошні подробиці

На Закарпатті батько та його товариш систематично ґвалтували малолітню доньку: моторошні подробиці

Двох чоловіків із Закарпаття засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування дівчинки.

Один із обвинувачених – 47-річний батько дитини, мешканець Тячівського району, інший – 27-річний його знайомий.

Про це повідомили в обласній прокуратурі Закарпатської області.

Прокурором у суді доведено, що потерпіла неодноразово піддавалась сексуальному насильству зі сторони обох чоловіків. Точно встановлено понад десяток фактів зґвалтування.

Під час розслідування також встановлено, що 27-річний житель Тячівщини ще й незаконно розповсюджував наявні в нього чужі інтимні світлини. Чоловік тимчасово переховувався у в горах. Там його та потерпілу виявили співробітники поліції.

Попри те, що обоє закарпатців повністю заперечували вину в інкримінованих їм злочинах, суд погодився з позицією прокурора та призначив найвищу міру покарання, яку передбачає законодавство за інкриміноване їм зґвалтування малолітньої, – 15 років позбавлення волі.

До вступу вироку в законну силу особи перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці затримали 51-річного жителя Сумського району, який упродовж 9 років шантажував дівчинку та примушував до вступу в статевий зв'язок, а також зберігав порнографіче відео.

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