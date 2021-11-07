На Закарпатті бензовоз потрощив легковик, злетів з дороги і врізався в паркан: відео

Наразі офіційної інформації про потерпілих не повідомляється.
Біля села Кам'янське Іршавського району Закарпатської області сталась ДТП за участю бензовоза та легковим автомобілем "Шкода". Внаслідок зіткнення обидва автомобілі знесло з дороги, а вантажівка з пальним врізалась в паркан.
Про це повідомляють очевидці події у місцевих групах в соцмережах.
На місці ДТП прибули поліцейські, медики і рятувальники.
Відео з місця події опублікував "Ютуб"-канал Prozak Info.
Наразі офіційної інформації про жертв не повідомлється.
Нагадаємо, на Сумщині п'яний водій перекинувся на вантажівці, внаслідок ДТП загинув 18-річний юнак, ще двоє підлітків травмовані.
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