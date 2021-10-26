На Закарпатті без газу залишилося 30 шкіл: учнів відправили на дистанційку

Не опалюють і дитсадки.
Майже 30 шкіл на Закарпатті залишилися без газопостачання: діти у Мукачевому та околицях навчаються дистанційно.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 26 жовтня.
Опалювати навчальні класи немає чим. Без тепла залишилися й дошкільнята. Проте їх поки зігрівають електричними обігрівачами.
В управлінні освіти кажуть, опалювальний сезон зірваний, бо попередній газопостачальник співпрацю припинив. Інший, з ким намагалися підписати договір, не погодилися з вартістю у 34 гривні за кубічний метр. Місцева влада, рятуючи ситуацію, подала документи до "Нафтогазтрейдингу". Але навіть якщо угоду підпишуть, опалення у навчальних закладах вдасться запустити не раніше листопада.
"Ціни на газ на біржі щодня зростали. Газопостачальник розірвав договір у зв‘язку з тим, що для нього було не рентабельно постачати газ для нас далі. Ще в кінці серпня був оголошений тендер щодо постачання газу для закладів освіти, де ми заклали ціну 34 гривні. Але жоден учасник на цю ціну не відгукнувся", - каже начальниця відділу освіти, молоді та спорту Мукачівської ОТГ Катерина Кришінець-Андялошій.
Як повідомлялося, від понеділка, 25 жовтня, українські школи та вищі навчальні заклади повинні піти на канікули або ж дистанційне навчання, аби уникнути скупчення та поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Остаточні рішення про канікули мають ухвалити Кабмін, місцеві органи влади.