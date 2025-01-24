Ухилянт 7 годин шукав кордон в горах і змерз: чим все закінчилося

У Закарпатті 24-річний житель Кіровоградщини намагався незаконно потрапити до Румунії через складний високогірний кордон. Однак через погані погодні умови та виснаження чоловік не зміг продовжити свій шлях.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Пошуки, що тривали понад 7 годин, ускладнювались глибоким сніговим покривом і поганою видимістю. Зусиллями прикордонників та рятувальників порушника було знайдено за 10 метрів до кордону.

Чоловік був настільки виснажений і замерзлий, що не міг навіть говорити. Його оперативно переодягли у сухий теплий одяг, напоїли гарячим чаєм та передали медикам. Наразі він перебуває в реанімації з діагнозами загальне переохолодження та зневоднення.

"Вкотре застерігаємо від спроб порушення кордону, тим паче у такі вкрай небезпечні для життя та здоров’я способи, як подолання засніженого високогір’я чи перепливання крижаних повноводних водойм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в румунських горах мало не загинули два українці.

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