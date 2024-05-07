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На Закарпатті благодатний вогонь спричинив пожежу – подробиці, фото

На Закарпатті благодатний вогонь спричинив пожежу – подробиці, фото

На Закарпатті сталася пожежа через благодатний вогонь / Фото: ДСНС у Закарпатській області

Маленька свічка стала осередком великої пожежі.

У Закарпатській області, у селі Червеньово, на подвір'ї будинку сталася пожежа через благодатний вогонь. Ніхто з людей не постраждав, проте вогонь знищив майно.  

Про це повідомила пресслужба ДСНС Закарпаття.

Як розповіли надзвичайники, 6 травня, о 16:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння почалося з автомобіля та наче доміно перекинулося на гараж, а далі на житловий будинок. 

"Імовірно, благодатний вогонь, який мешканці будинку залишили в автомобілі після ранкової служби і став причиною лиха", - йдеться у повідомленні. 

На Закарпатті сталася пожежа через благодатний вогонь / © ДСНС у Закарпатській області
На Закарпатті сталася пожежа через благодатний вогонь / Фото: ДСНС у Закарпатській області
На Закарпатті сталася пожежа через благодатний вогонь / © ДСНС у Закарпатській області
На Закарпатті сталася пожежа через благодатний вогонь / Фото: ДСНС у Закарпатській області

Вогнеборці ліквідували пожежу та врятували від вогню сусідський житловий будинок і надвірну споруду. 

Однак вогонь встиг знищити: автомобіль Opel Vivaro, дах будинку площею 47 кв. м, гараж та речі домашнього вжитку.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік кинувся в охоплений вогнем будинок, щоб врятувати 2-річну дівчинку.

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