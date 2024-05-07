На Закарпатті благодатний вогонь спричинив пожежу – подробиці, фото

У Закарпатській області, у селі Червеньово, на подвір'ї будинку сталася пожежа через благодатний вогонь. Ніхто з людей не постраждав, проте вогонь знищив майно.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Закарпаття.

Як розповіли надзвичайники, 6 травня, о 16:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння почалося з автомобіля та наче доміно перекинулося на гараж, а далі на житловий будинок.

"Імовірно, благодатний вогонь, який мешканці будинку залишили в автомобілі після ранкової служби і став причиною лиха", - йдеться у повідомленні.

На Закарпатті сталася пожежа через благодатний вогонь / Фото: ДСНС у Закарпатській області

На Закарпатті сталася пожежа через благодатний вогонь / Фото: ДСНС у Закарпатській області

Вогнеборці ліквідували пожежу та врятували від вогню сусідський житловий будинок і надвірну споруду.

Однак вогонь встиг знищити: автомобіль Opel Vivaro, дах будинку площею 47 кв. м, гараж та речі домашнього вжитку.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік кинувся в охоплений вогнем будинок, щоб врятувати 2-річну дівчинку.

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