На Закарпатті благодатний вогонь спричинив пожежу – подробиці, фото

Маленька свічка стала осередком великої пожежі.
У Закарпатській області, у селі Червеньово, на подвір'ї будинку сталася пожежа через благодатний вогонь. Ніхто з людей не постраждав, проте вогонь знищив майно.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Закарпаття.
Як розповіли надзвичайники, 6 травня, о 16:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння почалося з автомобіля та наче доміно перекинулося на гараж, а далі на житловий будинок.
"Імовірно, благодатний вогонь, який мешканці будинку залишили в автомобілі після ранкової служби і став причиною лиха", - йдеться у повідомленні.
Вогнеборці ліквідували пожежу та врятували від вогню сусідський житловий будинок і надвірну споруду.
Однак вогонь встиг знищити: автомобіль Opel Vivaro, дах будинку площею 47 кв. м, гараж та речі домашнього вжитку.
Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік кинувся в охоплений вогнем будинок, щоб врятувати 2-річну дівчинку.
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