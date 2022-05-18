На Закарпатті будуть судити чоловіка за ухиляння від призову на військову службу

На Закарпатті будуть судити чоловіка за ухиляння від призову на військову службу

На Закарпатті будуть судити мешканця міста Перечин за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Зазначається, що місцевий мешканець є військовозобов’язаним. Під час мобілізації прибув до Ужгородського територіального центріу комплектування та соціальної підтримки. Чоловік пройшов військово-лікарську комісію.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Після комісії його визнанали придатним до служби в армії. Втім, від відправлення до військової частини та проходження служби він відмовився, ухилившись від одержання повістки.

"Обвинувачений достеменно знав, що вчиняє таким чином кримінальне правопорушення, за яке законодавством передбачене покарання до п'яти років позбавлення волі",- йдеться у повідомленні.

Зазнаається, що для подальшого розгляду провадження скеровано до Перечинського районного суду.

Як повідомлялося, у Тернопільській області 17-річний киянин, який виїхав під час воєнних дій зі столиці, організував шахрайську схему. Юнак очолив групу шахраїв в регіоні. Разом з 11 спільниками відкрив підпільний бізнес із організації виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

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