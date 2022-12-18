На Закарпатті через лавину обвалилася гора: каміння падало просто на голову людям (шокувальне відео)

Подія трапилася у Нересницькій громаді у суботу, 17 грудня
У Закарпатській області через лавину посипалася гора, внаслідок чого каміння пошкодило житлові будинки.
Відео у Мережі опублікувала очевидиця інциденту.
За її словами, подія трапилася у Нересницькій громаді у суботу, 17 грудня. Наразі невідомо, скільки будинків пошкоджено і чи є постраждалі через обвал каміння з гори.
На відео, знятому місцевою, добре видно, як каміння падає з гори і б'є житлові будинки. Після цього здіймається біла курява. Налякані люди втікають по сторонах.
Наразі більше інформації про інцидент немає.
Нагадаємо, у неділю, 18 грудня, в Україну прийде похолодання. За даними Діденко, опади упродовж неділі в Україні малоймовірні - передишка. Синоптикиня зазначила, що від неділі морози посилюватимуться, але від середи в Україну прийде потепління.
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