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На Закарпатті через негоду підтоплено будинки, вночі на дороги зійшли два селеві потоки

На Закарпатті через негоду підтоплено будинки, вночі на дороги зійшли два селеві потоки

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На Закарпатті через негоду підтоплено будинки, вночі на дороги зійшли два селеві потоки

ДСНС

Інформація щодо наслідків погодних умов уточнюється.

Станом на ранок 5 січня на території Закарпатської області внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що загалом у Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплено 7 підвальних приміщень, 6 житлових будинків та 21 дворогосподарство. Для відкачки води залучалася техніка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів.

Крім того, вночі зійшли селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 в с. Нижній Бистрий Хустського району та автошлях національного значення Н09 у м. Рахів.

В обох випадках над розчисткою дорожнього полотна від земляних мас та каміння працювала техніка фірми, що обслуговує ці відрізки автошляхів. Наразі рух транспорту відновлено.

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