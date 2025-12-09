ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
949
Час на прочитання
1 хв

На Закарпатті четверо неповнолітніх зґвалтували 46-річну жінку: як їх покарали

Четверо хлопців віком 13, 14, 16 і 17 років напали на 46-річну перехожу, пограбували та зґвалтували її. Наймолодший навіть не досяг віку кримінальної відповідальності.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Малолітні ґвалтівники

Малолітні ґвалтівники

На Закарпатті суд покарав чотирьох неповнолітніх підлітків, які зґвалтували і пограбували 46-річну жінку.

Про це передає Закарпатська обласна прокуратура.

Злочин стався у липні цього року. Четверо хлопців віком 13, 14, 16 і 17 років напали на 46-річну перехожу, пограбували та зґвалтували її. Жінка близько опівночі поверталася додому. Група підлітків запропонувала їй допомогу. Під виглядом супроводу до таксі нападники заманили її у безлюдне місце, де відібрали у потерпілої прикраси і гроші, а потім по черзі зґвалтували.

Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який уже мав судимість, — сім років і два місяці ув’язнення.

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

Матеріали щодо наймолодшого ґвалтівника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.

/ © Віталій Глагола

© Віталій Глагола

Як додав місцевий журналіст Віталій Глагола, у залі суду постраждала жінка плакала, але сказала, що задоволена вироком.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двоє чоловіків напоїли і зґвалтували 15-річну.

Дата публікації
Кількість переглядів
949
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie