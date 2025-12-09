На Закарпатті четверо неповнолітніх зґвалтували 46-річну жінку: як їх покарали

Малолітні ґвалтівники

На Закарпатті суд покарав чотирьох неповнолітніх підлітків, які зґвалтували і пограбували 46-річну жінку.

Про це передає Закарпатська обласна прокуратура.

Злочин стався у липні цього року. Четверо хлопців віком 13, 14, 16 і 17 років напали на 46-річну перехожу, пограбували та зґвалтували її. Жінка близько опівночі поверталася додому. Група підлітків запропонувала їй допомогу. Під виглядом супроводу до таксі нападники заманили її у безлюдне місце, де відібрали у потерпілої прикраси і гроші, а потім по черзі зґвалтували.

Суд призначив двом обвинуваченим покарання у вигляді семи років і одного місяця позбавлення волі кожному. Третьому підсудному, який уже мав судимість, — сім років і два місяці ув’язнення.

Матеріали щодо наймолодшого ґвалтівника, який не досяг віку кримінальної відповідальності, передано до суду для вирішення питання про поміщення його до спеціалізованого закладу.

Як додав місцевий журналіст Віталій Глагола, у залі суду постраждала жінка плакала, але сказала, що задоволена вироком.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двоє чоловіків напоїли і зґвалтували 15-річну.