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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Закарпатті четверо неповнолітніх зґвалтували та пограбували 46-річну жінку

Четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років напали на 46-річну перехожу, пограбували і зґвалтували її.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У Мукачево четверо неповнолітніх зґвалтували 46-річну жінку

У Мукачево четверо неповнолітніх зґвалтували 46-річну жінку / © Unsplash

У Мукачеві на Закарпатті чотирьох підлітків підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки, яку вони зустріли на вулиці.

Про це повідомили в поліції Закарпаття.

Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків — силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину — четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередніми даними, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця. Там вони побили її, заволоділи грошима і ювелірними виробами, а потім — зґвалтували.

Поліцейські розшукали неповнолітніх ґвалтівників. Трьох із них затримали. Їм повідомили про підозру. Йдеться про зґвалтування, вчинене групою осіб та грабіж, поєднаний із насильством. Малолітнім зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі.

Ще один, 13-річний ґвалтівник не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність,. Тому наразі вирішується питання про застосування відносно нього правових механізмів.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті двоє чоловіків напоїли і зґвалтували 15-річну.

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