На Закарпатті чоловік біля військкомату зайнявся сексом з жінкою та вбив її: моторошні подробиці

У Закарпатській області до 10 років позбавлення волі засудили чоловіка, який спочатку зайнявся з жінкою сексом, а потім вбив її.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

Трагедія сталась у ніч на 15 жовтня 2023 в місті Берегово на Закарпатті. Вночі чоловік зустрів свою знайому і вони біля будинку зайнялись сексом. Після півночі пара посварилась. І тоді підозрюваний розбив скляну пляшку і гострим кінцем горловини завдав жінці один удару в область горла, після чого зник, а потерпіла від отриманого тілесного ушкодження померла на місці події.

На суді чоловік провину визнав. Він підтвердив версію слідства.

"Він відвів її позаду військкомату та вступив з нею у статеві зносини, після чого між ними виникла суперечка, в ході якої він розбив пляшку з під пива об стовп та наніс їй один удар уламком від пляшки в район горла. Після нанесення даного удару потерпілій, він намагався їй допомогти, а саме зняв з себе футболку та притиснув до місця, де був поріз, щоб зупинити кровотечу, однак через декілька хвилин побачив, що потерпіла не рухається, тому залишив її там, а сам викинув майку в смітник, залишки від пляшки викинув у двір домогосподарства, після чого пішов до фонтану на центральній площі міста Берегове, де вмив руки, а далі повернувся знову до друзів, які очікували його в парку", - йдеться у свідченні чоловіка.

Свідчення підозрюваного

Друг чоловіка розповів, що вночі він зустрівся з підсудним. Коли підозрюваний пішов біля військкомату, щоб справити природні потреби, знайшов тіло покійної.

Суд визнав жителя Закарпаття винним за ст.115 ч. 1 КК України та засудив до 10 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, на Черкащині зниклу 10-річну дівчинку знайшли убитою.

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