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На Закарпатті чоловік до смерті затовк свою 35-річну співмешканку і заявив до поліції: фото

На Закарпатті чоловік до смерті затовк свою 35-річну співмешканку і заявив до поліції: фото

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Зловмисник намагався реанімувати жінку, а як зрозумів, що вбив, - зателефонував правоохоронцям.

У неділю ввечері, 14 листопада, в селі Руський Мочар, що у Великоберезнянському районі Закарпаття, 44-річний чоловік жорстоко побив свою 35-річну співмешканку. Від отриманих травм вона померла.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.

Прибувши за викликом поліцейські виявили мертве тіло жінки зі слідами насильницької смерті. 

"Правоохоронці з’ясували, що між 35-річною потерпілою і її 44-річним співмешканцем виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку. Під час сварки чоловік почав наносити жінці удари по обличчю та тілі, внаслідок чого остання знепритомніла", - йдеться у повідомленні. 

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Зловмисник намагався отямити співмешканку, однак, зрозумівши, що жінка мертва, зателефонував до поліції. 

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. 

44-річного підозрюваного поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

За скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

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