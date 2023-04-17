На Закарпатті чоловік два роки ґвалтував дитину: мати не витримала і прийшла до поліції

На Закарпатті поліцейські затримали 43-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття.

У відомстві зазначили, що до поліції звернулася жінка, яка повідомила, про вчинення співмешканцем сексуального насильства щодо її 12-річної доньки.

"З’ясувалося, що вперше дитина постраждала від насильства у червні 2021 року. Після цього 43-річний чоловік ґвалтував дитину ще декілька разів. Медики підтвердили факт вчинення проти дівчинки дій сексуального характеру", — йдеться у повідомленні поліції області.

Зловмисника затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої (ч. 4 ст. 152 ККУ). За цією статтею передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, трьох неповнолітніх ліцеїстів одного з професійних ліцеїв Житомирщини взяли під варту без права внесення застави. Їх підозрюють у скоєнні сексуального насильства над одногрупником.

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