На Закарпатті чоловік написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

На суді чоловік наголосив, що не хоче служити в армії.

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і категорично відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік 23 листопада 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. У грудні 2022 року чоловіку дали повістку, проте він категорично відмовився від мобілізації та написав відповідну заяву.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він заявив, що "його забрали з дому, а саме з с. Вільхівці Тячівського району Закарпатської області та привезли до ТЦК, де утримували протягом чотирьох днів. Згодом його відправили у м. Житомир, а далі - у м. Львів, звідки він повернувся до м. Тячів". Чоловік заявив, що він ВЛК не проходив, а його просто визнали придатним. Він нарікав на протиправні дії працівників військкомату, проте до правоохоронців не звертався. Житель Закарпаття підтвердив, що написав заяву про відмову від мобілізації та не хоче служити у ЗСУ "через проблеми з серцем".

Голова ВЛК на суді заперечила заяви підсудного. Вона наголосила, що він не скаржився на стан здоров'я та не оскаржував рішення військово-лікарської комісії. Працівник ТЦК додав, що призовник справді написав заяву про відмову від мобілізації.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який понад рік уникав мобілізації.

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