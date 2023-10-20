На Закарпатті чоловік двічі намагався втекти за кордон: що він вигадав

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який вирішив стати "багатодітним батьком", щоб втекти за кордон. Для цього він виготовив фальшиве свідоцтво про народження третьої дитини.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

Чоловік офіційно зареєстрував "фейкову" дитину

За даними матеріалів суду, батько двох дітей із Закарпатської області виготовив фальшиве свідоцтво про народження третьої дитини та намагався виїхати за кордон.

У квітні 2023 року чоловік звернувся до Берегівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану та показав підроблене медичне свідоцтво про народження третьої дитини. Там він отримав свідоцтво про народження дитини, проте згодом Лікарня Святого Мартина цього не підтвердила. Також дані про немовля не були внесені до автоматизованої бази Doctor Eleks, eHealth та Електронної системи охорони здоров`я.

Матеріали суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Ухилянт двічі намагався втекти за кордон

30 квітня 2023 року чоловік на пункті пропуску "Косино" показав фальшиве свідоцтво про народження третьої дитини, але його не випустили за кордон.

13 травня на пункті пропуску "Ужгород" чоловік знову показав свідоцтво про народження "фейкової" дитини, проте теж не зміг виїхати за кордон.

Що розповів підозрюваний

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що "21 квітня 2023 року пред'явив спеціалісту відділу ДРАЦС у Берегівському районі підроблене медичне свідоцтво про народження дитини. В подальшому, він з метою виїзду за межі України двічі, 30 квітня та 13 травня 2023 року, пред`являв працівникам Державної прикордонної служби України підроблене посвідчення багатодітної сім`ї".

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч.4 ст. 358 КК України. Його засудили до 1 року обмеження волі, замінивши реальний термін на рік іспитового.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

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