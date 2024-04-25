На Закарпатті чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: чим це закінчилось

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і письмово відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловіка у грудні 2023 року визнали придатним до військової служби. Наступного дня йому намагались дати повістку для відправлення до частини, проте чоловіка категорично відмовився від мобілізації та написав про це письмову заяву.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що "письмово відмовився від проходження військової служби через особисті обставини, зокрема, наявності на утриманні матері. У вчиненому розкаявся".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив його до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Полтавщині засудили за ухилення від мобілізації батька 7 дітей.

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