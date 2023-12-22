На Закарпатті чоловік отримав повістку і поїхав за кордон: як його покарали після повернення

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не захотів мобілізовуватись і поїхав за кордон у відрядження.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, підозрюваний є водієм та виховує двох дітей. Він отримав повістку та 3 січня повинен був прибути до ТЦК і СП, проте ухилився від військової служби.

У суді чоловік розповів, що 2 січня на вулиці в місті Іршава його зупинити військкоми та привезли до ТЦК і СП, де він пройшов ВЛК. Наступного дня чоловік поїхав на вантажному автомобілі за кордон, бо вважав, що це є підставою для того, щоб не прийти до військкомату. Провини він не визнав.

Працівник ТЦК і СП повідомив, що житель Закарпаття повинен був прибути до ТЦК, проте зателефонував та повідомив, що він у відрядженні.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації, він сам прийшов до ТЦК

Читайте також: