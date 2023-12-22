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На Закарпатті чоловік отримав повістку і поїхав за кордон: як його покарали після повернення

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Закарпатті чоловік отримав повістку і поїхав за кордон: як його покарали після повернення

На Закарпатті судили чоловіка, який отримав повістку і виїхав за кордон / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину не визнав.

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не захотів мобілізовуватись і поїхав за кордон у відрядження. 

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області. 

За даними суду, підозрюваний є водієм та виховує двох дітей. Він отримав повістку та 3 січня повинен був прибути до ТЦК і СП, проте ухилився від військової служби. 

У суді чоловік розповів, що 2 січня на вулиці в місті Іршава його зупинити військкоми та привезли до ТЦК і СП, де він пройшов ВЛК. Наступного дня чоловік поїхав на вантажному автомобілі за кордон, бо вважав, що це є підставою для того, щоб не прийти до військкомату. Провини він не визнав. 

Працівник ТЦК і СП повідомив, що житель Закарпаття повинен був прибути до ТЦК, проте зателефонував та повідомив, що він у відрядженні. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі. 

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації, він сам прийшов до ТЦК

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Дата публікації
Перегляди
2082
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