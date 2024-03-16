На Закарпатті чоловік, перебуваючи у ТЦК, намагася здійснити самогубство: проводиться перевірка

Його знайшли у вбиральні зі слідами крові та порізів на руках.

На Закарпатті зафіксували спробу самогубства призовника. Наразі у Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського ТЦК, пише "Суспільне".

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За інформацією відомства, 13 березня чоловіка затримали прикордонники при спробі незаконного перетину кордону. Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних.

"Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до вбиральні, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету "швидкої допомоги", яка доставила чоловіка до Хустської міської лікарні", – зазначили у пресслужбі.

Згодом лікарі зафіксували спробу суїциду. Триває службова перевірка.

Раніше у Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК. Спецпрокуратура перевірить дії військовослужбовців

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