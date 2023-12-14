На Закарпатті чоловік письмово відмовився від мобілізації: чи покарали його

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили місцевого жителя, який у військкоматі відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік 18 вересня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії під час воєнного стану. Того ж дня йому вручили повістку про те, що він 19 вересня повинен прийти на службу.

Проте чоловік письмово відмовився від мобілізації. На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що дійсно пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Проте він додав, що у нього є проблеми зі зором, а тому він не хоче та не може воювати.

"Згідно заяви від 18.09.2023 року, останній відмовився від проходження військової служби під час мобілізації через поганий стан здоров`я та поганий зір. В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений особисто писав вказану заяву, даний факт ним не оспорюється", - йдеться у матеріалах суду.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі, замінивши його на 2 роки іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, нещодавно в Закарпатській області до реальних строків покарання були засуджені двоє військовозобов’язаних, які раніше отримали лише умовні терміни покарання. Апеляційні суди після оскарження вироків прокуратурою відправили чоловіків за ґрати.

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