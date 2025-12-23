На Закарпатті чоловік побив дружину та напав на поліцейських: що йому загрожує

Поліція / © Getty Images

У селищі Воловець на Закарпатті поліція затримала чоловіка, який вчинив домашнє насильство та напав на правоохоронців.

Про це пише поліція регіону.

«19-річний хлопець повідомив, що його батько свариться з матір’ю та застосовує до неї фізичне насильство. Під час дзвінка на фоні було чутно крики», — йдеться в повідомленні.

На виклик прибув наряд поліції. Спочатку порушник намагався уникнути спілкування з правоохоронцями, а згодом почав поводитися агресивно.

Затриманий чоловік / © Патрульна поліція Закарпаття

Чоловік накинувся на дружину, сина та поліцейських. Для припинення протиправних дій правоохоронці застосували заходи фізичного впливу та затримали його.

Дружина та син затриманого медичної допомоги не потребували. Самого 43-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, доставили до відділку поліції.

Слідчі кваліфікували дії затриманого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — насильство щодо працівників правоохоронного органу.

Крім того, на нього склали адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП за вчинення домашнього насильства. Відповідно до ст. 208 КПК України, чоловіка помістять до ізолятора тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.

