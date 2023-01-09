На Закарпатті чоловік пограбував колядників: відібрав 16 тисяч гривень (фото)

Зловмиснику загрожує до 10 років в'язниці.
На Закарпатті під час "Різдвяної коляди" чоловік напав на колядників та відібрав у них 16 тисяч гривень.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.
Відомо, що до колядників, які поверталася вночі після вітання односельчан з різдвяними святами, підійшов невідомий. Він раптово вдарив одного з чоловіків та відібрав у нього понад 16 тисяч гривень, після чого втік.
Поліцейські оперативно затримали грабіжника, ним виявився 22-річний місцевий житель. У нього вилучили частину грошей, їх повернуть потерпілим. Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Житомирі неповнолітні колядники гамселили ногами по парканах та вирвали домофон людям, які не відчинили їм двері. Тепер порушників шукають правоохоронці.
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