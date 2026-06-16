На Закарпатті чоловік повернувся з психлікарні і вбив молотком двох сусідів та поранив батька

Затриманий нападник

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На Закарпатті чоловік забив молотком двох односельців та важко поранив власного батька.

Про це повідомляють поліція Закарпатської області і заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, а також «Суспільне Закарпаття».

Деталі трагедії

Інцидент стався вранці 15 червня в селі Клячаново Мукачівського району. Чоловік, який нещодавно повернувся додому з психіатричної лікарні, накинувся на власного батька та двох односельців.

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За словами правоохоронців, між 46-річним чоловіком та його батьком виник конфлікт, під час якого фігурант завдав потерпілому численних ударів молотком по голові.

На крики про допомогу прибігли двоє сусідів — 48-річний чоловік та 77-річна жінка. Вони намагалися зупинити нападника, однак той накинувся і на них. Від зазнаних травм обоє загинули на місці події. Батько зловмисника перебуває в реанімації у важкому стані.

Що розповіли сусіди

«Їхала швидка, ішла тією вулицею жінка й запитали в неї: "Де вулиця Травнева?". Вона мені каже: "До кого це прийшли? Там зранку така біда: була швидка, була поліція". Він (підозрюваний — ред.) першого вбив сусіда, а потім 77-річна жінка прив’язала козу й кричала: "Досить, залиште його". Після цього він і її (вбив — ред.)», — розповіла місцева жителька Ольга.

Інший житель села пан Володимир розповідає, що особисто знав батька нападника, якого хотів вбити власний син.

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«Я знаю, що його батько дуже хороша людина, бо я з ним робив у 1985–86 роках у колгоспі на столярці — він дуже порядний. Я не знаю, що там сталося», — зазначив він.

Зловмисника відправили до психлікарні

Поліцейські затримали підозрюваного на місці злочину. За інформацією «Суспільного», зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Загиблих могло бути ще більше

Нєбитов зауважив, що невідомо, скільки ще життів могла забрати ця трагедія, якби поліцейські не прибули на місце та не зупинили нападника.

«За коротким реченням у зведенні — "зловмисника затримали на місці злочину" — стоять секунди, коли правоохоронці зобовʼязані ухвалити рішення. Озброєний злочинець, раптовий напад, вибухівка, неконтрольована агресія, терористичний акт — ніхто з оперативників, слідчих чи патрульних точно не знає, що чекатиме на нього на черговому виклику. Але кожен із них сідає в автомобіль і виїжджає туди, де потрібна допомога. Критикувати поліцію легко… Значно складніше — опинитися перед людиною, яка щойно вбила, і зробити все, щоб вона не вбила знову», — зазначив заступник голови Нацполіції.

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Дата публікації 19:37, 16.06.26 Кількість переглядів 29 На Закарпатті чоловік вбив двох сусідів і тяжко поранив батька: його відправили до психлікарні

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