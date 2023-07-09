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На Закарпатті чоловік розбещував 8-річну дівчинку на березі річки (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На Закарпатті чоловік розбещував 8-річну дівчинку на березі річки (фото)

На Закарпатті поліція зактримала чоловіка, який розбещував 8-річну дівчинку на березі річки / Фото: Національна поліція Закарпатської області

Оголеного чоловіка, який купався з повністю роздягнутою маленькою дівчинкою, затримала поліція.

У місті Мукачево Закарпатської області затримали 62-річного чоловіка, якого підозрюють у розбещенні 8-річної місцевої дівчинки.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Правоохоронці отримали повідомлення від місцевих мешканців, які побачили на березі річки оголеного чоловіка. Він купався з повністю роздягнутою маленькою дівчинкою, яка була без купальника.

Чоловік запевняв перехожих, які звернули увагу на цю ситуацію, нібито це його дочка, однак вони йому не повірили та викликали поліцію. 

Правоохоронці встановили, що чоловік почав чіплятися до дитини, коли вона вийшла зі свого подвір’я на прогулянку. Він схопив дівчинку за руку та, погрожуючи, потягнув до місцевої водойми, де змусив повністю роздягнутися та разом з ним піти купатися. У водоймі чоловік почав вчиняти розпусні дії, які повторював і на березі річки. 

Поліцейські забрали дитину у безпечне місце, а зловмисника затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Дії затриманого  кваліфікували за ч. 2 ст. 156 ККУ (вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи), яка передбачає до 8 років ув’язнення.

У поліції готують клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу і наполягатимуть на триманні під вартою.

Правоохоронці також встановили родину потерпілої дівчинки, з якою працює ювенальна поліція.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині 46-річний чоловік зґвалтував підлітка під час сеансу масажу на території оздоровчо-реабілітаційного центру.

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Дата публікації
Перегляди
3090
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