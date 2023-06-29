На Закарпатті чоловік, щоб виїхати за кордон, "збільшив свою родину": як усе закінчилось

У Закарпатській області на пункті пропуску "Тиса" прикордонники затримали 58-річного чоловіка, який намагався виїхати за кордон. Він показав прикордонникам три свідоцтва про народження дітей, два з яких виявились фальшивкою.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Інцидент стався у середу, 28 червня. 58-річний житель Закарпатської області намагався виїхати за кордон. Щоб отримати на це право, він сказав прикордонникам, що виховує трьох дітей та показав свідоцтва про народження. Проте виявилось, що два документи були підроблені.

Чоловіка не випустили за кордон та викликали на пункт пропуску поліцію.

"За скоєне чоловік відповідатиме перед законом. У його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ККУ - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило ще один канал ухилянтів, які намагалися перетнути кордон до Румунії.

Також напередодні стала відома кількість українців, які за допомогою системи "Шлях" виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року та наразі не повернулися до України.

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