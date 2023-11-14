На Закарпатті чоловік спочатку ухилився від мобілізації, але потім передумав: як його покарали

На суді чоловік пояснив, що доглядав за бабусею та неповнолітнім братом.

У Закарпатській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який спочатку відмовився від мобілізації, але на суді заявив, що готовий до служби в ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Іршавського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловіка у червні 2023 року ВЛК визнала придатним до служби в армії. Того ж дня він отримав повістку та повинен був 9 червня 2023 року прибути на службу в армії, проте він ухилився від мобілізації.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що отримав повістку від працівників РТЦК та СП, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. 9 червня він повинен був прибути до військкомату для служби в армії, проте ухилився, оскільки його 76-річна бабуся захворіла. А саме вона доглядає за його неповнолітнім братом. Тому чоловік залишився вдома. Житель Закарпаття додав, що він готовий служити в ЗСУ та захищати Україну і просив засудити його до іспитового терміну позбавлення волі.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі. Проте реальний термін суд замінив на 1 рік та 6 місяців іспитового.

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Львівщині засудили 35-річного мешканця Харкова, який відмовився від мобілізації.

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