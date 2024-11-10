На Закарпатті чоловік у масці Дедпула побився з поліцією біля банку: застосував мачете

За опір працівникам поліції розбишаку оштрафували на 17 тисяч гривень.

У закарпатському місті Тячеві 30-річний місцевий мешканець, на якому була маска Дедпула, антигероя з коміксів Marvel, побився із працівниками поліції, які приїхали до відділення банку, де спрацювала сигналізація. При цьому чоловік ударив одного із поліцейським ножем-мачете.

Як стало відомо з рішення Тячівського районного суду Закарпатської області, за опір працівникам поліції розбишаку оштрафували на 17 тисяч гривень.

У вироку йдеться, що обвинувачений під’їхав до поліцейських на велосипеді, він був у масці та з мачете за спиною. При цьому він ще й був у нетверезому стані.

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На вимогу поліцейських покласти зброю на землю він відреагував зухвало. Під час затримання ударив одного із поліцейських ногою в обличчя, а іншого — мачете по руці.

Пред судовим засіданням обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання провини за ч. 2 ст. 342 ККУ. Окрім штрафу 17 тисяч гривень він повинен сплатити 1,5 тис. грн за судові експертизи.

Вирок ще може бути оскаржений у Закарпатському апеляційному суді.

Нагадаємо, у Полтаві кримінальний "авторитет" і поліцейський побили хлопця, який захищав дівчину.

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