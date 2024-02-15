На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо "повістку йому не вручали": суд його покарав

У Закарпатській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік 30 листопада 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня йому вручили повістку, проте чоловік ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він заявив, що дійсно пройшов ВЛК, яка визнала його придатним для мобілізації. Під час проходження медичного огляду він повідомляв лікарям про своє захворювання на вроджені невуси шкіри тулуба, а також про те, що в 2015 році він визнаний непридатним до військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час, однак комісією ці обставини не були враховані. Він також заявив, що повістки йому не вручали, хоча підпис стоїть його. Він додав, що ухилився від мобілізації "через необізнаність, а також через те, що вважав про наявність у нього підстав для відстрочки".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області на 102 тис. грн оштрафували чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

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