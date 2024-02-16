На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо у нього є рідня в РФ та "неправильний висновок ВЛК"

У Закарпатській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили місцевого жителя, який ухилився від мобілізації, бо йому вручили повістку біля місця роботи та визнали обмежено придатним до служби в армії.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, у травні 2023 року чоловіка визнали обмежено придатним до військової служби. У жовтні 2023 року йому вручили повістку, проте житель Мукачевого категорично відмовився захищати Україну.

На суді підозрюваний провину не визнав. Він заявив, що нібито працівники військкомату затримали його біля заводу, де він працював та посадили в автобус. Він зазначив, що ВЛК визнала його обмежено придатним до служби в армії і йому кілька разів давали відстрочку від мобілізації через стан здоров'я. У жовтні 2023 року він відмовився від призову.

"Написав власноручно заяву про відмову від проходження військової служби під час мобілізації, оскільки у Росії та у Туркменістані у нього багато родичів та друзів, проти яких не хоче воювати. Не визнає свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення у зв`язку з його поганим станом здоров`я, вважає, що висновок військово-лікарської комісії про його обмежену придатність до військової служби є невірним, вважає себе непридатним", - йдеться у свідченні підсудного.

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо "повістку йому не вручали".

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