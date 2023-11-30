На Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації та заявив про "щире каяття": суд його покарав

У Закарпатській області чоловіка, який відмовився від мобілізації спочатку засудили до іспитового терміну, проте прокурор оскаржив це рішення. Ухилянта на 3 роки відправили до в'язниці.

Про це йдеться у вироку Закарпатського апеляційного суду.

За даними суду, житель міста Мукачево на Закарпатті у грудні 2022 року був визнаний придатним до служби в армії. Він отримав повістку та повинен був прибути до ТЦК і СП, проте ухилився.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним та засудив на 4 роки позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим.

Прокуратура Закарпатської області оскаржила це рішення в апеляційному суді, вимагаючи відправити ухилянта до в'язниці. Адвокат чоловіка просив його не карати.

Закарпатський апеляційний суд вважає, що "відмова від захисту Батьківщини, свідчить про підвищену суспільну небезпечність вчиненого кримінального правопорушення, що може призвести до підриву військової дисципліни, розлагодженості дій, спрямованих на захист суверенітету держави та в умовах воєнного стану є неприпустимим". Суд також вважає, що "щире каяття" ухилянта не можна враховувати, оскільки він не виправився.

Апеляційний суду скасував вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 травня 2023 року. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині обмежено придатний підприємець тричі відмовився від повістки.

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