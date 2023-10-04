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На Закарпатті чоловік вбив ножем чужого кота – як його покарали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Закарпатті чоловік вбив ножем чужого кота – як його покарали

Кіт породи сфінкс / Фото: Pexels

Чоловіку винесли вирок за вбивство чужого кота кухонним ножем.

Мешканець Закарпатської області на початку серпня 2023 року вбив чужого кота породи канадський сфінкс кухонним ножем. Подія сталася близько 20:00 у гуртожитку Карпатського університету ім. А. Волошина, що в Ужгороді.  

Про це пише Zaxid.net.

Ужгородський міський районний суд виніс вирок чоловіку. Так обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і уник тюремного ув’язнення – йому призначили річний іспитовий термін.  

Як йдеться у матеріалах справи, чоловік завдав тварині одну колото-ріжучу рану довжиною близько 6 см, унаслідок чого кіт помер від крововтрати. У судових документах не вказані мотиви злочину чоловіка. 

Власник тварини надав згоду на укладення угоди між обвинуваченим та прокурором. Справу розглянув суд, який затвердив укладену угоду та призначив обвинуваченому покарання – два роки тюрми, однак суддя звільнив чоловіка від відбування покарання з річним іспитовим терміном. 

На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, в Одесі чоловік використовував маленьку доньку як прикриття для продажу кокаїну.

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Дата публікації
Перегляди
767
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