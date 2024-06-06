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На Закарпатті чоловік відмовився проходити ВЛК та ставати на військовий облік: як його покарали

На Закарпатті чоловік відмовився проходити ВЛК та ставати на військовий облік: як його покарали

На Закарпатті чоловік відмовився проходити ВЛК / Фото: ТСН.ua

Чоловік провину визнав.

У Закарпатській області на 5100 грн оштрафували ФОПа, який відмовився проходити ВЛК та ставати на військовий облік. 

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області. 

За даними суду, чоловік у приміщенні ТЦК 24 серпня 2023 року категорично відмовився від проходження військово-лікарської комісії. Суд зазначив, що таким чином житель Закарпаття "ухилився від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки". 

Житель Закарпаття провину визнав. Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи у спрощеному порядку. 

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.337 КК України та оштрафував його на 5100 грн.

Вирок суду / ©
Вирок суду

 Нагадаємо, у Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

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