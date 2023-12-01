На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, але потім виправився: його судили

Чоловік провину визнав та добровільно пішов у ЗСУ.

У Закарпатській області судили 35-річного чоловіка за відмову від мобілізації. Під час розгляду справи виявилось, що чоловік уже в ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії і він на 10 січня 2023 року отримав "бойову повістку", проте відмовився від мобілізації.

Під час засідання адвокат підозрюваного повідомив, що чоловік від вересня 2023 року перебуває на службі в ЗСУ. Він просив закрити справу щодо обвинуваченого.

Підозрюваний теж просив суд його не карати, оскільки він усунув порушення та перебуває на службі в армії.

Суд закрив кримінальне провадження.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації та заявив про "щире каяття"

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