На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, але потім виправився: його судили

Чоловік провину визнав та добровільно пішов у ЗСУ.
У Закарпатській області судили 35-річного чоловіка за відмову від мобілізації. Під час розгляду справи виявилось, що чоловік уже в ЗСУ.
Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області.
За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії і він на 10 січня 2023 року отримав "бойову повістку", проте відмовився від мобілізації.
Під час засідання адвокат підозрюваного повідомив, що чоловік від вересня 2023 року перебуває на службі в ЗСУ. Він просив закрити справу щодо обвинуваченого.
Підозрюваний теж просив суд його не карати, оскільки він усунув порушення та перебуває на службі в армії.
Суд закрив кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації та заявив про "щире каяття"
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