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На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, але потім виправився: його судили

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, але потім виправився: його судили

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Чоловік провину визнав та добровільно пішов у ЗСУ.

У Закарпатській області судили 35-річного чоловіка за відмову від мобілізації. Під час розгляду справи виявилось, що чоловік уже в ЗСУ. 

Про це йдеться у вироку Хустського районного суду Закарпатської області. 

За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії і він на 10 січня 2023 року отримав "бойову повістку", проте відмовився від мобілізації. 

Під час засідання адвокат підозрюваного повідомив, що чоловік від вересня 2023 року перебуває на службі в ЗСУ. Він просив закрити справу щодо обвинуваченого. 

Підозрюваний теж просив суд його не карати, оскільки він усунув порушення та перебуває на службі в армії. 

Суд закрив кримінальне провадження. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації та заявив про "щире каяття"

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Дата публікації
Перегляди
189
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