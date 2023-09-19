На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, бо "не хоче воювати і у нього є родина": як усе закінчилось

На суді ухилянт просив його не карати.

У Закарпатській області судили чоловіка, який письмово відмовився від мобілізації, бо "не хотів воювати і повинен утримувати свою родину".

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік у шлюбі виховує одну дитину. 1 квітня 2023 року він отримав повістку та пройшов огляд у ВЛК, де його визнали придатним до служби в армії під час воєнного стану.

Проте житель Закарпаття відмовився від мобілізації, аргументуючи це тим, що він "не хоче воювати і повинен утримувати свою родину".

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді ухилянт визнав свою провину і не заперечував тексту обвинувачення. Він просив суд суворо його не карати.

Мукачівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на один рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації через хворі нирки і його покарали.

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