Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, бо "не хоче воювати і у нього є родина": як усе закінчилось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1549
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, бо "не хоче воювати і у нього є родина": як усе закінчилось

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

На суді ухилянт просив його не карати.

У Закарпатській області судили чоловіка, який письмово відмовився від мобілізації, бо "не хотів воювати і повинен утримувати свою родину". 

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області. 

За даними суду, чоловік у шлюбі виховує одну дитину. 1 квітня 2023 року він отримав повістку та пройшов огляд у ВЛК, де його визнали придатним до служби в армії під час воєнного стану. 

Проте житель Закарпаття відмовився від мобілізації, аргументуючи це тим, що він "не хоче воювати і повинен утримувати свою родину". 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді ухилянт визнав свою провину і не заперечував тексту обвинувачення. Він просив суд суворо його не карати. 

Мукачівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на один рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації через хворі нирки і його покарали.

Читайте також:

Схеми і суми, які вас здивують - як ухилянти втікають за кордон від мобілізації

Схеми і суми, які вас здивують - як ухилянти втікають за кордон від мобілізації

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1549
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація