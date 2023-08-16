На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації, бо у нього є двоє дітей: як покарали ухилянта

На суді він провину визнав та розкаявся.

У Закарпатській області чоловік відмовився від мобілізації, заявивши, що у нього є двоє дітей, а тому він хвилюється за своє життя. За це його засудили до іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Мукачівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, призовником є уродженець Нової Каховки на Херсонщині. Він одружений та виховує двох дітей. Чоловіка 29 березня 2023 року визнали придатним до військової служби та видали повістку. Проте він так і не прийшов до військкомату.

На суді підозрюваний провину визнав та заявив, що відмовився від мобілізації, оскільки "боїться за своє життя, бо у нього на утриманні та вихованні є двоє малолітніх дітей".

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі. Проте суддя замінив цей термін на один рік іспитового.

Нагадаємо, як в Україні ухилянти сперечаються у судах і потрапляють до в'язниці.

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