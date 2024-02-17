На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації та задонатив на ЗСУ: чи допомогло це йому

На суді чоловік заявив, що не хоче служити в армії.

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили ухилянта від мобілізації. На суді він заявив, що задонатив на FPV-дрони та ремонт автомобіля для воїнів ЗСУ.

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік 26 жовтня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Того дня дня житель Закарпаття отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації "посилаючись на ряд причин особистого характеру і власні переконання".

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що у його матері є 2 група інвалідності. Також він додав, що задонатив 35 тис. грн на FPV-дрони та 5 тис. грн на ремонт авто для військових.

"З урахуванням тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особи обвинуваченого, який не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, має на утриманні матір, яка є інвалідом 2 групи, добровільно надав матеріальну допомогу ЗСУ в розмірі 40000 гривень, вчинив нетяжкий злочин, суд вважає, що мета покарання, визначена в ч.2 ст. 50 КК України, буде досягнута лише при призначенні обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі, при цьому, суд вважає необхідним застосувати положення ст. 75 КК України, звільнивши чоловіка від відбування покарання з випробувальним строком", - йдеться у поясненні суду.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік ухилився від мобілізації, бо "повістку йому не вручали".

Читайте також: