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На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації через "туберкульоз і неграмотність": як його покарали

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Закарпатті чоловік відмовився від мобілізації через "туберкульоз і неграмотність": як його покарали

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

На суді підозрюваний розкаявся.

У Закарпатській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації через "туберкульоз та неграмотність". 

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області. 

За даними суду, у червні 2022 року ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Тоді ж він отримав повістку та повинен був прибути до військкомату, проте ухилився від служби в армії під час воєнного стану. 

На суді підозрюваний заявив, що працівники військкомату зустріли його біля будинку та доправили для проходження ВЛК. Там його визнали придатним до служби в армії та вручили повістку. Чоловік заявив, що він не прийшов до військкомату, оскільки боявся. Також він додав, що 2020 року лікувався від відкритої форми туберкульозу. Чоловік заявив, що він неграмотний - не вміє читати та писати, оскільки навчався лише 5 років у спецшколі-інтернаті. Підозрюваний провину визнав та розкаявся. 

Свідчення підозрюваного на суді / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Свідчення підозрюваного на суді / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді представниця ВЛК заявила, що якби у неї були документи про те, що чоловік хворів на туберкульоз, то відправила його б до фтизіатра. Також вона додала, що у випадку хвороби могла зняти підозрюваного з обліку. 

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін, на 2 роки іспитового. 

Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, у Черкасах чоловік відмовився від мобілізації через матір із 3 групою інвалідності.

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Дата публікації
Перегляди
2047
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