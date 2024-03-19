На Закарпатті чоловік вигадав нестандартну причину відмови від мобілізації: чи покарали його

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який письмово відмовився від мобілізації. На суді серед причин він називав те, що "його колишня дружина за кордоном, що він хворий та потрібно годувати худобу".

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, житель Закарпаття 31 серпня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня йому вручили повістку, проте чоловік категорично відмовився від мобілізації та написав письмову заяву.

На суді підозрюваний заявив, що працівники ТЦК зупинили його на вулиці та привезли для проходження ВЛК, яка визнала його придатним, хоча він нібито "хворіє". Там йому вручили повістку, але він відмовився від мобілізації, бо "в нього є діти, яких він самостійно виховує, оскільки їх мама перебуває за кордоном, і крім цього, в господарстві залишилася негодована худоба". Чоловік підтвердив, що його колишня не позбавлена батьківських прав, а дій працівників військкомату він не оскаржував.

На суді працівник ТЦК пояснив, що підсудний йому заявив, що "відмовляється від мобілізації, бо боїться загинути".

У громаді, де мешкає чоловік, спростували, що чоловік сам виховує дітей. Там наголосили, що чоловік живе лише зі своєю співмешканкою.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові чоловік відмовився від мобілізації, бо він "проти війни".

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