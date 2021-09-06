На Закарпатті чоловік вигнав колишню дружину з дітьми на вулицю і підпалив будинок: фото

На Закарпатті чоловік вигнав колишню дружину з дітьми на вулицю і підпалив будинок: фото

Зловмисника затримали.

У селищі Солотвино Закарпатської області чоловік увірвався до будинку колишньої дружини, вигнав її з дітьми на вулицю та підпалив будинок. У цей момент він був у стані алкогольного спяніння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпаття.

Про інцидент правоохоронців повідомила колишня жінка зловмисника.

"Співробітники поліції встановили, що 50-річний чоловік прийшов до помешкання своєї колишньої дружини, вчинив з нею сварку, вигнав всіх на вулицю та підпалив ліжко у спальні. Під час пожежі вигоріла одна кімната, решта будинку наповнилася димом", - розповіли у паоліції.

Сім’я ніяк не могла завадити чоловіку, адже він стояв на вході та погрожував фізичною розправою.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Поліцейські, які прибули за викликом, затримали зловмисника. У його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За цим фактом в поліції відкрили провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про тримання фігуранта під вартою. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві і підпалі квартирі. Слідчі кажуть, що він вчинив пожежу, аби приховати розправу над родиною.

Новини України: у Житомирі затримали чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві

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