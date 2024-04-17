На Закарпатті чоловік вирвався від прикордонників і втік до Угорщини – журналіст

Ухилянт втік від прикордонників і кинувся в сторону Угорщини, проте його спіймали. Друга спроба втечі для зловмисника виявилася успішною.

На Закарпатті чоловік на КПП "Астей" (Лужанка) вирвався від прикордонників і втік до Угорщини.

Про це у Telegram повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в Держприкордонслужбі.

За інформацією журналіста, під час проходження українсько-угорського кордону чоловіка відведи в адмінбудівлю пункту пропуску, аби перевірити документи.

Натомість чоловік кинувся бігти в сторону Угорщини, проте перша спроба втечі завершилася неуспішно.

"Його наздогнали прикордонники і завалили на землю. Але він знову вирвався та перебіг на угорську сторону пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонено заходити. Там він успішно оформився в угорців та потрапив у ЄС", – каже Глагола.

Журналіст з'ясував, що втікач – мешканець міста Берегове (Закарпатської області) 1972 року народження.

У ДПСУ цю інформацію поки не прокоментували.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, від початку війни з України виїхали 650 тис. чоловіків призовного віку.

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