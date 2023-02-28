На Закарпатті чоловік вкрав автомобіль, бо військкомат відмовився його мобілізувати

За крадіжку чоловіка засудили до 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

У м. Тячів Закарпатської області чоловік вкрав автомобіль, бо місцевий військкомат відмовився його мобілізувати.

Про це йдеться у вироку Тячівського районного суду Закарпатської області.

Інцидент стався 16 грудня 2022 року. На суді підозрюваний розповів, що того дня він прийшов до військкомату з проханням мобілізувати його на війну, проте там відмовились це робити. Тоді він випив алкоголь та вирішив вкрасти припаркований автомобіль, щоб поїхати до дівчат у Хусті.

Підозрюваний стверджує, що автомобіль був не закритий, всередині салону були ключі. Він розказав, що планував сам повернути транспортний засіб, проте його затримала поліція за 29 кілометрів від місця злочину.

У вироку суду вказано, що раніше підозрюваний був засуджений до 2 років іспитового терміну. Тячівський райсуд визнав підозрюваного винним за ст. 289 ч. 2 КК України, його засудили до 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, 33-річного жителя одного із селищ Уманського району Черкаської області судитимуть за те, що той отримав повістку, але не з’явився на збір. За це чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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