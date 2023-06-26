На Закарпатті чоловік влаштував схему продажу дітей за кордон: що йому загрожує

З однієї жінки він міг заробити 20 тисяч доларів.

На Закарпатті правоохоронці викрили схему торгівлі дітьми. Місцевий мешканець організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, правоохоронці затримали чоловіка, який організував схему торгівлі людьми. Його затримали у пункті пропуску “Малі Селменці”. Він супроводжував громадянку України, яка мала продати свого сина в Словаччину за 25 тисяч доларів.

“Поліцейські, спільно з прикордонниками та слідчими СБУ, встановили, що фігурант підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до продажу дітей. Мати повинна була встановленим порядком перетнути кордон та передати спільникам дитину. За це жінка мала отримати 5 тисяч доларів США. Прибуток організатора складав 20 тисяч доларів. Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання ГУНП. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 149 ККУ “Торгівля людьми”. За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі до 15 років”, - розповіли в МВС.

Нагадаємо, що у Закарпатській області прикордонники в лісі виявили двох ухилянтів та їхнього провідника, який показував їм дорогу за кордон.

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