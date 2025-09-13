ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
602
1 хв

На Закарпатті чоловік із ножем увірвався в будинок пенсіонерки та намагався її зґвалтувати: подробиці

На Закарпатті правоохоронці затримали зловмисника, який проник до будинку 77-річної пенсіонерки, погрожував їй ножем та намагався зґвалтувати. Чоловіку інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України.

Віра Хмельницька
На Закарпатті чоловік із ножем намагався зґвалтувати літню жінку

На Закарпатті чоловік із ножем намагався зґвалтувати літню жінку / © pixabay.com

У Виноградові Закарпатської області чоловік із ножем увірвався до будинку 77-річної пенсіонерки та намагався її зґвалтувати. Поліція затримала підозрюваного — 39-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Поліцейські встановили, що близько 16:00 години 11 вересня до будинку 77-річної жінки проник невідомий чоловік.

Тримаючи у руках ніж, він напав на пенсіонерку та застосував проти неї фізичне та психологічне насильство, а згодом намагався її зґвалтувати. Літній жінці вдалося вирватися та втекти від нападника, а сам чоловік одразу ж залишив місце події.

Під час огляду помешкання потерпілої, поліція знайшла ніж, яким чоловік погрожував господарці будинку. Злочинця швидко знайшли — ним виявився 39-річний місцевий житель. Його заарештували та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція Виноградова розпочала кримінальне провадження. Зловмисника підозрюють у замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України).

Крім того, йому інкримінують погрозу вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України) та незаконне проникнення в житло, що супроводжувалося насильством або погрозою його застосування (ч. 1 ст. 162 КК України).

Раніше у Житомирі 25-річний чоловік з ментальними розладами напав на підлітка. За даними правоохоронців, зловмисник спочатку штовхнув дівчину, а потім вкусив її за обличчя. Нападника затримали перехожі до прибуття поліції.

