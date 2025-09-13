На Закарпатті чоловік із ножем увірвався в будинок пенсіонерки та намагався її зґвалтувати: подробиці

На Закарпатті чоловік із ножем намагався зґвалтувати літню жінку / © pixabay.com

У Виноградові Закарпатської області чоловік із ножем увірвався до будинку 77-річної пенсіонерки та намагався її зґвалтувати. Поліція затримала підозрюваного — 39-річного місцевого жителя.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

Поліцейські встановили, що близько 16:00 години 11 вересня до будинку 77-річної жінки проник невідомий чоловік.

Тримаючи у руках ніж, він напав на пенсіонерку та застосував проти неї фізичне та психологічне насильство, а згодом намагався її зґвалтувати. Літній жінці вдалося вирватися та втекти від нападника, а сам чоловік одразу ж залишив місце події.

Під час огляду помешкання потерпілої, поліція знайшла ніж, яким чоловік погрожував господарці будинку. Злочинця швидко знайшли — ним виявився 39-річний місцевий житель. Його заарештували та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом поліція Виноградова розпочала кримінальне провадження. Зловмисника підозрюють у замаху на зґвалтування (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 КК України).

Крім того, йому інкримінують погрозу вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України) та незаконне проникнення в житло, що супроводжувалося насильством або погрозою його застосування (ч. 1 ст. 162 КК України).

