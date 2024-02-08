На Закарпатті чоловік з освітою 5 класів вигадав, як показати ухилянтам "зелений коридор" до Угорщини

У Закарпатській області до 7 років позбавлення волі засудили місцевого жителя, який допомагав чоловікам тікати за кордон.

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, підозрюваним є уродженець Росії, громадянин України з освітою 5 класів. Влітку 2022 року він разом із спільниками намагався переправити за кордон 2 уродженців Донеччини, проте прикордонники затримали ухилянтів. Згодом підозрюваний спробував провести до Угорщини ще 5 чоловіків. Але їх також затримали.

За це ухилянти заплатити спільникам 4500 доларів за двох. За даними одного із затриманих, саме підсудний був їхнім "провідником".

Ще один свідок додав, що він разом із іншими 4 чоловіками хотіли втекти до Угорщини. Підозрюваний довів їх до паркану та показав, де перелазити, після чого вони дали "провіднику" різну суму коштів. Проте ухилянти так і не потрапили до Угорщини, бо їх затримали прикордонники.

Обвинувачений на суді свою провину не визнав. Він заявив, що "збирав робітників для будівельних робіт". Житель Закарпаття додав, що спільник та його дружина пропонували показати ухилянтам "зелений коридор" до Угорщини, але він нібито відмовився і жодних грошей не брав. Проте його свідчення спростували свідки - чоловіки, які хотіли втекти за кордон підтвердили, що саме підсудний показував їм дорогу.

"Другий епізод кримінального правопорушення вчинив під час того як суд розглядав справу щодо нього по першому епізоду, що свідчить про його небажання приносити користь суспільству, суд вважає, що обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі у межах встановленої в санкції ч. 3 ст. 332 КК України", - йдеться у поясненні суду.

Берегівський райсуд Закарпатської області визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 332 КК України та засудив до 7 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Вирок суду

Нагадаємо, на Львівщині мати вигадала, як за 4000 доларів вивести сина за кордон.

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